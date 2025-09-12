BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Katar'daki Saldırısını Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısının uluslararası hukukun apaçık ihlali olduğunu söyledi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, BM Genel Sekreteri Guterres, Katar Emiri Şeyh Temim'le telefonda görüştü.

Guterres, " İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Katar ile bölgenin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdittir." dedi.

Katar'la dayanışma içinde olduğunu ve İsrail saldırısından derin endişe duyduğunu dile getiren Guterres, herkesin Gazze'de kalıcı bir ateşkese giden yolları tıkamak yerine bunun için çalışması gerektiğini kaydetti.

Katar Emiri Şeyh Temim de ülkesinin, topraklarının güvenlik ve barışını korumak için tüm tedbirleri alacağını ifade etti.

Söz konusu saldırının "masum insanların hayatını hiçe sayan, bölgenin ve dünyanın güvenlik ve istikrarını sarsan ciddi bir ihlal" olduğunu vurgulayan Şeyh Temim, BM Genel Sekreteri Guterres'e ülkesiyle dayanışmasından ötürü teşekkürlerini ileterek, Katar ve halkını destekleyen tutumu dolayısıyla kendisini takdir etti.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Netanyahu bugün de Mossad ajanı Eli Cohen'in Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilmesinin yıl dönümü etkinliğindeki konuşmasında, "Mesaj açık: Sığınacak yeriniz yok. Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok." diyerek Hamas liderlerini hedef alacaklarını yinelemişti.