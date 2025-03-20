BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'deki Bombardımanını Kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman sırasında bir BM personelinin hayatını kaybetmesinden dolayı "büyük üzüntü duyduğunu ve dehşete düştüğünü" söyledi. BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayan Guterres, kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

BM yetkilileri ve Gazze'deki sağlık yetkililerinin bildirdiğine göre çarşamba günü sabah saatlerinde Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ta bulunan iki BM misafirhanesinin vurulması sonucu bir BM Proje Hizmetleri Ofisi personelini hayatını kaybetmiş, 5 kişiyse ağır yaralanmıştı. İsrail ordusu ise yerleşkeye saldırdığı iddialarını reddetti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, çatışma taraflarının, BM'ye ait tüm binaların konumlarını bildiğini ve uluslararası hukuk gereği bu binaları korumakla ve dokunulmazlıklarını sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti.

Haq, Guterres'in BM personeline yönelik tüm saldırıları şiddetle kınadığını ve kapsamlı bir soruşturma çağrısını yinelediğini ve çatışmalar sırasında sivillerin güvenliğinin ve hak ettikleri saygının gözetilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladığını ifade etti.

Haq, "Genel Sekreter, insanların çektiği sıkıntıların sona ermesi için ateşkese uyulması gerektiğini vurguluyor. İnsani yardım ihtiyacı olan herkese ulaşmalı ve rehineler derhal, koşulsuz olarak serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.

Salı günü erken saatlerde Gazze'de 400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan büyük çaplı hava saldırıları düzenleyen İsrail'in saldırıları, 19 Ocak'ta yürürlüğe girmiş olan zaten kırılgan durumdaki ateşkesin daha da zarar görmesine neden oldu.

BM sözcüsüne göre çarşamba günkü kanlı saldırıyla birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen BM görevlilerinin sayısının en az 280 olduğu tahmin ediliyor.