Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Filistin Camisine Saldırısını Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Batı Şeria'da bir camiye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınayarak, dini mekanlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Guterres, Filistinli mülklerine yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini ifade etti.

BİRLEŞMİŞ BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir caminin Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kundaklanmasından "derin bir rahatsızlık duyduklarını" belirten Dujarric, "Genel Sekreter, İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiye düzenlediği bildirilen saldırıyı şiddetle kınıyor." dedi.

Dujarric, bu tür şiddet eylemlerinin ve dini mekanlara yönelik saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, dini mekanlara her zaman saygı gösterilmesi ve bu mekanların korunması gerektiğinin altını çizdi.

Genel Sekreter'in ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik tüm saldırılarını kınadığını belirten Dujarric, "Bu tür olaylar, gerilimi tırmandıran ve derhal durdurulması gereken, artan aşırılıkçı şiddet örüntüsünün bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

"İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını kınadık ve kınamaya devam edeceğiz." diye konuşan Dujarric, "işgalci güç" olarak İsrail'in, Filistinli sivil halkı korumak ve saldırılardan sorumlu olanların hesap vermesini sağlamakla yükümlü olduğunu söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun baskınlarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de hayatı yaşanılmaz kılmak için Filistinlilerin ev ve mülklerine, çiftliklerine ve iş yerlerine saldırıyor, hırsızlık yapıyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Sultangazi'de balkondan atlamak isteyen genç yürekleri ağza getirdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı! Korku dolu anlar kamerada
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'tan resmi açıklama: Rafa Silva izin istedi
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.