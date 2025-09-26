BM Genel Sekreteri Guterres, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Görüştü
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelerek bölgesel konuları ve İran'ın nükleer programını diplomasi yoluyla çözmenin önemini vurguladı.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile BM merkezinde bir araya geldi.
BM Genel Sekreter Sözcülüğü, ikili görüşme hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Genel Sekreter Guterres ile Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın karşılıklı çıkarları ilgilendiren bölgesel konuları ele aldığı ifade edildi.
Görüşmede Genel Sekreter'in, İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladığı da açıklamada belirtildi.
Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel