BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran Açıklaması: Güç Kullanımına Derin Endişe
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'a karşı güç kullanılmasından derin endişe duyduğunu ifade etti. Guterres, bu durumun uluslararası barış ve güvenlik için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Guterres, tarafları diyalog ve çözüm arayışına yönelmeye çağırdı, uluslararası toplumun bu meseleye dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.
BM Genel Sekreteri Guterres: " İran'a karşı güç kullanılmasından derin endişe duyuyorum. Bu, uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir"
Kaynak: AA / Can Hasasu - Güncel