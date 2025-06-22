BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran Açıklaması: Güç Kullanımına Derin Endişe

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'a karşı güç kullanılmasından derin endişe duyduğunu ifade etti. Guterres, bu durumun uluslararası barış ve güvenlik için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Guterres, tarafları diyalog ve çözüm arayışına yönelmeye çağırdı, uluslararası toplumun bu meseleye dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreteri Guterres: " İran'a karşı güç kullanılmasından derin endişe duyuyorum. Bu, uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir"

Kaynak: AA / Can Hasasu - Güncel
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti

Nihal Candan hayatını kaybetti
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu

İsrail-İran savaşında nükleer tesis vuruldu! İşte ilk görüntüler
Talimat bakanlıktan! Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor

Dev market zincirinde satılan ürün toplatılıyor
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi

MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Erdoğan görse tebrik ederdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.