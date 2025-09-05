BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar, Kıbrıs'a Gidiyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın gelecek hafta Kıbrıs'a gideceği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu.

Cuellar'ın gelecek hafta Kıbrıs'a seyahat edeceğini belirten Dujarric, Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi'nin 12 Eylül'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ve 15 Eylül'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceğini ifade etti.

Dujarric, Cuellar'ın ayrıca, iki liderin temsilcileri ve diğer Kıbrıslı paydaşlarla da görüşme yapmasının beklendiğini söyledi.

Kıbrıs Özel Temsilcisi'nden farklı olarak Şahsi Temsilci Cuellar, görev ve yetkilerini BM Güvenlik Konseyi yerine doğrudan Guterres'ten alıyor.