Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, İklim Krizine Acil Eylem Çağrısı Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim krizine karşı küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlamak için temiz enerji odaklı yeni planlar yapılması gerektiğini vurguladı. Orman tahribatının önlenmesi ve emisyonların azaltılması için acil eylem çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim krizi konusunda küresel sıcaklık artışını yüzyılın sonuna kadar 1,5 dereceyle sınırlamanın hala mümkün olduğunu belirterek, bunun için temiz enerji odaklı yeni planlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Guterres, BM 80. Genel Kurul oturumu kapsamında düzenlenen "İklim eylemiyle ilgili üst düzey özel etkinlik"te konuştu.

Küresel sıcaklık artışını yüzyılın sonuna kadar 1,5 dereceyle sınırlamanın hala mümkün olduğunu belirten Guterres, bu konuda, 2035 için temiz enerji odaklı yeni planlar yapmak gerektiğini dile getirdi.

Guterres, 1,5 dereceyle uyumlu emisyon kesintileri sağlamanın ve küresel olarak adil bir enerji geçişini hızlandırmanın önemine işaret ederek, "Yeni bir enerji çağının şafağındayız. Bu fırsat anını yakalamalıyız." ifadelerini kullandı.

"Fosil yakıtları hala baskın, temiz enerji geçişini hızlandırmalıyız." diyen Guterres, küresel ısınmada büyük rol oynayan metan gazı seviyesinde de gelecek 10 yılda ciddi kesintilerin şart olduğunu vurguladı.

Guterres, ayrıca dünyada ormanların tahribatının önlenmesi, çelik, çimento ve ağır taşımacılıktan kaynaklanan emisyonları azaltma teknolojilerinin acilen devreye sokulması çağrısında bulundu.

İklim krizinin ortaya çıkmasında en az payı olan gelişmekte olan ülkelerin krizden en çok etkilendiğinin altını çizen Guterres, "iklim adaleti" konusunda acil eyleme ihtiyaç olduğunu ve gelişmekte olan ülkelere yönelik uluslararası finans ve fonlama kanallarının açılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

58 yıl sonra bir ilk! Suriye lideri Şara'dan tarihi çağrı
Sedat Peker'in avukatı cinsel saldırıya uğrayan engelli kız çocuğunun davasını üstlendi

Peker'in avukatı Minguzzi sonrası bir kritik davayı daha üstlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.