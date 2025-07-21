BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze İnsani Krizle Yüz Yüze

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, " Gazze, yaşam için gerekli temel ihtiyaçlardan ciddi şekilde yoksun bırakılmış durumda." uyarısında bulundu.

Guterres, Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazze'de insanları hayatta tutan "son yaşam hatlarının" çökmekte olduğu uyarısı yapan Guterres, insani koşulların hızla kötüleşmesine büyük bir dehşetle tanıklık edildiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri, yetersiz beslenmeden etkilenen çocuk ve yetişkinlerin sayısının artmasından derin endişe duyduğunu vurgulayarak, "Aileleri için yiyecek bulmaya çalışan kişilere yönelik devam eden, bu kişilerin vurulması, öldürülmesi ve yaralanması da dahil olmak üzere tüm şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Sivillerin korunması ve hedef alınmaması gerektiğini anlatan Guterres, "Gazze, yaşam için gerekli temel ihtiyaçlardan ciddi şekilde yoksun bırakılmış durumda." ifadesine yer verdi.

Guterres, İsrail'in, BM ve diğer insani yardım kuruluşları tarafından sağlanan yardımlara izin verme ve bunların ulaştırılmasını tüm mevcut imkanlarıyla kolaylaştırma yükümlülüğüne sahip olduğunun altını çizdi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah için verilen yeni "tahliye emrinin" ayrıca BM'nin hayat kurtarıcı yardımları ulaştırma kapasitesini kısıtladığına dikkati çeken Guterres, BM personelinin burada kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Burada iki BM misafirhanesinin saldırıya uğradığını aktaran Guterres, bu saldırıların, taraflara BM tesislerinin konumlarının önceden bildirilmiş olmasına ve bu yerlerin dokunulmazlığına rağmen düzenlendiğini kaydetti.

Gazze'de acilen ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, BM'nin insani yardım operasyonlarını artırmaya hazır olduğunu ifade etti.