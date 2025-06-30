BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki Sivil Can Kayıplarını Kınadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in yeni tahliye emirlerine derin endişe duyduğunu ve Gazze'de devam eden sivil can kayıplarını kınadı. BM Sözcüsü, Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması gerektiğini vurguladı ve açlıkla mücadele edenlerin sayısının arttığını belirtti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in "yeni tahliye emirlerinden" derin endişe duyduğu ve Gazze'de devam eden sivil can kayıplarını kınadığı bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail'in "yeni tahliye emirlerinin" yine binlerce kişiyi yerinden edeceğine dikkati çeken Dujarric, Genel Sekreter'in bu durumdan "derin endişe" duyduğunu aktardı.

Dujarric, Guterres'in, İsrail'in hava saldırıları ve diğer saldırıları nedeniyle Gazze'de süren sivil can kayıplarını kınadığını belirtti.

Sivillere saygı gösterilmesinin ve korunması gerektiğinin altını çizen Dujarric, "İnsani ilkeler olan tarafsızlık, bağımsızlık ve ayrım gözetmeme doğrultusunda tam, güvenli ve sürekli bir insani yardım erişimi sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Dujarric, Genel Sekreter'in arabulucuların sürdürdüğü çabaları memnuniyetle karşıladığını ve taraflara, Gazze'de kalıcı bir ateşkese derhal ulaşmaları yönündeki çağrısını yinelediğini kaydetti.

5 kişiden 1'i "korkunç boyutta" açlıkla mücadele ediyor

Bölgedeki meslektaşlarından edindiği bilgiyi de aktaran Dujarric, insani yardım dağıtımına yönelik kısıtlamalar nedeniyle insanların açlıkla mücadele ettiğini, 5 kişiden 1'inin "korkunç boyutta" açlık çektiğini bildirdi.

Dujarric, yaklaşık 90 bin kadın ve çocuğun açlık nedeniyle acilen tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Gazze'ye acilen yakıt girişine de ihtiyaç olduğunu yineleyen Dujarric, İsrail'in BM'nin insani yardım operasyonlarını da engellemeye devam ettiğini vurguladı.

Dujarric, İsrail'in dün 15 insani yardım girişiminden 5'ini doğrudan reddettiğini, 2'sinin de daha sonradan engellendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'dan sürpriz! İşte yollara çıkacak yeni modelin satış fiyatı
Hakkari'deki 4.4'lük depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum

Naci Görür'den ilk yorum! Hakkari'deki depremde 6 Şubat detayı
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Tammy Abraham, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Mutlu son! Abraham 4 yıllık imzayı atmak üzere İstanbul'a geliyor
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
Futbol maçı esnasında Kıvanç Tatlıtuğ ve Fatih Terim arasındaki diyalog güldürdü

Kıvanç Tatlıtuğ'un Fatih Terim'e o söylemleri görenleri güldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.