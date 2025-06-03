BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki Ölüm Olaylarına Tepki Gösterdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 3 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki bir yardım dağıtım merkezinde Filistinlilerin öldürülmesi ve ağır şekilde yaralanması karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

Guterres, pazartesi günü yaptığı açıklamada "Dün Gazze'de yardım almak için beklerken öldürülen ve yaralanan Filistinlilerle ilgili haberler karşısında dehşete düştüm. Filistinlilerin yiyecek için hayatlarını tehlikeye atmak zorunda olmaları kabul edilemez" dedi.

Guterres, derhal bağımsız bir soruşturma başlatılarak faillerin adalete karşısına çıkarılması gerektiğini belirtti.

İsrail'in uluslararası insani hukuk çerçevesinde insani yardımları kabul etme ve kolaylaştırma konusunda açık yükümlülükleri bulunduğunu kaydeden Guterres, Gazze'deki devasa boyuttaki ihtiyacı ölçekte yardımın engelsiz girişinin derhal yeniden sağlanması ve BM'nin insani ilkelere tam saygı koşullarında emniyet ve güvenlik içinde çalışmasına izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri, bir kez daha ateşkes yapılması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gazze'deki sağlık yetkilerinin yaptığı açıklamaya göre pazar günü sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan bir insani yardım dağıtım noktası yakınlarında insanların yardım almak için toplandığı sırada İsrail güçlerinin ateş açması sonucu en az 31 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi ağır yaralandı.