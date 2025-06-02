BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de Ölen Filistinliler İçin Soruşturma Çağrısı Yaptı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de İsrail-ABD güdümlü yardım dağıtımı sırasında öldürülen Filistinlilerden dolayı "dehşete düştüğünü" belirterek, olayın soruşturulması çağrısında bulundu.

Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarındaki son durum hakkında yazılı açıklama yaptı.

"Dün Gazze'de yardım ararken öldürülen ve yaralanan Filistinlilere dair haberler beni dehşete düşürdü." ifadesini kullanan Guterres, Filistinlilerin yiyecek için hayatlarını riske atmak zorunda kalmalarının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Genel Sekreter, insani yardım almaya çalışan Filistinlilerin üzerine ateş açılmasıyla ilgili derhal ve bağımsız bir soruşturma yapılmasını ve faillerin hesap vermesini istedi.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuk uyarınca insani yardımları kolaylaştırma konusunda açık yükümlülükleri olduğunu hatırlatan Guterres, Gazze'ye insani yardımların girişine ve BM'nin bu alanda güvenlik içinde çalışmasına izin verilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, çatışmaya askeri bir çözüm olmadığını da ekleyerek, hemen kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes çağrısını tekrarladı.

İsrail'in "yardım dağıtım mekanizması"

İsrail ordusu, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsanı Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerine saldırılar düzenliyor. İsrail güçleri, oluşturduğu sözde "tampon bölgelerde" kurduğu dağıtım yerlerine akın eden sivillere ateş açıyor.

İsrail ordusunun son olarak dün Gazze Şeridi'nde 2 ayrı noktada insani yardım almaya çalışan Filistinlilere düzenlediği saldırılarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 232 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde dağıtım noktasında yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünü inkar etmişti.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımının ölüm tuzağına dönüştüğünü" belirtmişti.