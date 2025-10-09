Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de Ateşkes Planını Memnuniyetle Karşıladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de gerçekleşen ateşkes planının onaylanmasını memnuniyetle karşıladı. Guterres, ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'ye diplomatik çabaları için teşekkür ederek, rehinelerin serbest bırakılmasının ve insani yardımların Gazze'ye girişinin önemine vurgu yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın sunduğu öneriye dayanarak Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için varılan anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya yönelik diplomatik çabalarından dolayı ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'yi de takdir ettiğini vurgulayan Guterres, ilgili herkesi anlaşmanın şartlarına tam olarak uymaya çağırdı.

Tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkes ve Gazze'ye insani yardımların derhal girişinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Acılar sona ermelidir." ifadesine yer verdi.

Guterres, şunları kaydetti:

"Tüm paydaşları işgalin sona erdirilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözüme ulaşılması yönünde güvenilir bir siyasi yol oluşturmak için bu önemli fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum."

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Donald Trump duyurdu! Gazze'de ateşkesin ilk aşamasında anlaşma sağlandı

Donald Trump duyurdu! Hamas ve İsrail ateşkes için anlaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatı bir anda kabusa döndü! Doğumdan sonra çay içti, sonrası felaket

Hayatı bir anda kabusa döndü! Doğumdan sonra çay içti, sonrası felaket
Virginia Fonseca kendisini aldatan Real Madridli yıldızı kapının önüne koydu

Kendisini aldatan Real Madridli yıldızı kapının önüne koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.