BM Genel Sekreteri Guterres: 'Fosil yakıtlara geri dönmek bir intihar' - Haberler

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BM Genel Sekreteri Guterres: 'Fosil yakıtlara geri dönmek bir intihar'

DailyMotion.com - Güncel
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İklim değişikliğine karşı mücadele Ukrayna savaşının başlamasıyla önceliğini kaybetmeye başlarken Birleşmiş Milletler Lizbon'da Okyanus Konferansı düzenledi.

İklim değişikliğine karşı mücadele Ukrayna savaşının başlamasıyla önceliğini kaybetmeye başlarken Birleşmiş Milletler Lizbon'da Okyanus Konferansı düzenledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres toplantı sonrası euronews'in iklim değişikliği ve savaşa dair sorularını yanıtladı.

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