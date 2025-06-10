BM Genel Sekreteri Guterres, Diyalog ve Dayanışma Çağrısında Bulundu
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Uluslararası Medeniyetler Arası Diyalog Günü etkinliğinde, diyalog yoluyla karşılıklı anlayış ve küresel dayanışmanın önemine vurgu yaptı.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres (ekranlarda), New York'taki BM Genel Merkezi'nde Uluslararası Medeniyetler Arası Diyalog Günü'nün birinci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen BM etkinliği sırasında video bağlantısı aracılığıyla konuşma yaptı, 9 Haziran 2025.
Guterres pazartesi günü yaptığı konuşmada diyalog yoluyla karşılıklı anlayışın ve küresel dayanışmanın geliştirilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel