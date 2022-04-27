BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Putin ile Yaptığı Görüşme Hakkında Bilgi Verdi - Haberler

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BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Putin ile Yaptığı Görüşme Hakkında Bilgi Verdi

ANKA - Melis Yıldırım - Güncel
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BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Putin ile Yaptığı Görüşme Hakkında Bilgi Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında "Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında " Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya paylaşımında şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi."

(Fotoğraf: Arşiv)

ANKA / Melis Yıldırım - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Vladimir Putin, Moskova, Güncel, Haberler

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