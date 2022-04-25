BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara...
AA - Mümin Altaş - Güncel
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BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürünü ifade etti.
BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürünü ifade etti.
AA / Mümin Altaş - Güncel