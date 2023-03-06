BM Genel Sekreteri Guterres: 'Cinsiyet eşitliği sağlama hedefi giderek uzaklaşıyor'

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Cinsiyet eşitliği sağlama hedefi giderek uzaklaşıyor. Mevcut durumda, BM buna yaklaşık 300 yıl sonra ulaşabileceğimizi öngörüyor." dedi.

BM Kadının Statüsü Komisyonuna hitap eden Guterres, kadın haklarının dünya genelinde tehdit altında olduğu dönemde bu toplantının daha büyük önem taşıdığına işaret etti.

Guterres, kadın hakları alanında kaydedilen ilerlemenin "gözümüzün önünde yok olmaya başladığına" dikkati çekerek, " Afganistan'da kadınlar ve kız çocukları kamusal hayattan silinmiş durumda." uyarısında bulundu.

Guterres, "Cinsiyet eşitliği sağlama hedefi giderek uzaklaşıyor. Mevcut durumda, BM buna yaklaşık 300 yıl sonra ulaşabileceğimizi öngörüyor." dedi.

BM'nin kadınlar ve kız çocuklarının yanında olduğunun altını çizen Guterres, mevcut küresel sistemde kadınlar için değişiklikler yapılması gerektiğini kaydetti.

BM Kadının Statüsü Komisyonunun bu seneki ana konusunun teknoloji ve inovasyon alanlarındaki cinsiyet ayrımını kapatmak olduğunu anımsatan Guterres, "Aslında basit bir hesap meselesi, dünyanın yarısının kavrama gücü ve yaratıcılığı olmadan bilim ve teknoloji potansiyelinin sadece yarısı gerçekleştirebilir." diye konuştu.

Guterres, bilim alanındaki Nobel Ödüllerinin sadece yüzde 3'ünün kadınlara gittiğine, yüzyıllardır süregelen ayrımcılık ve kalıp yargıların özellikle bilim ve teknoloji alanlarında ciddi bir cinsiyet ayrımına yol açtığına işaret etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Kadınlar ve kız çocukları susturulamaz. Kadınların hak ve özgürlük talepleri tüm dünyada yankılanıyor." diye konuştu.