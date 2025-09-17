BM Genel Sekreteri Guterres, Çin'in Küresel İnisiyatiflerini Destekledi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 17 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklama yapıyor, 16 Eylül 2025.

Guterres salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in önerdiği küresel inisiyatiflerin BM Antlaşması ile tamamen uyumlu olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)