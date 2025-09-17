Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Çin'in Küresel İnisiyatiflerini Destekledi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'in önerdiği küresel inisiyatiflerin BM Antlaşması ile tam uyumlu olduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 17 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklama yapıyor, 16 Eylül 2025.

Guterres salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in önerdiği küresel inisiyatiflerin BM Antlaşması ile tamamen uyumlu olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
