BM Genel Sekreteri Guterres: 'Cezasızlık sona ermeli'

BM Genel Sekreteri Guterres: 'Cezasızlık sona ermeli'
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışma alanlarında öldürülen BM personelinin sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı. 2024'te en yüksek kaybın Gazze'de yaşandığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışma alanlarında görevli BM personelinin ve diğer sivil görevlilerin öldürülmesinde sorumluluğu olanların "cezasız kalmaması" gerektiğini belirtti.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, 2024'te görevi başında öldürülen BM personelini anma etkinliği kapsamında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Geçen yıl 168 BM çalışanının, çatışma bölgelerinde görevini yaparken öldürüldüğünü belirten Guterres, "BM personelinin, insani yardım görevlilerinin, gazetecilerin, sağlık çalışanlarının veya sivillerin öldürülmesini, her yerde ve her koşulda yeni normal olarak kabul etmeyeceğiz." dedi.

Guterres, BM çalışanı ve diğer sivillerin çatışmalarda hedef alınarak öldürülmesinde sorumlu olanların "cezasız kalmaması" gerektiğini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri, 2024'te hayatını kaybeden BM çalışanlarının en fazla kaybının Gazze'de gerçekleştiğini, İsrail askerlerinin hedefi olan 126 personelin 125'inin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı olduğunu vurguladı.

2024'ün Gazze'de özellikle yıkıcı olduğunu söyleyen Guterres, " Gazze'deki her 50 UNRWA personelinden biri, bu korkunç çatışmalarda öldürüldü. Bu, BM tarihindeki en yüksek personel ölüm oranıdır." diye konuştu.

Gazze'de ateşkes önerisinin veto edilmesi

Guterres, soru üzerine, Gazze'de ateşkes için BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan karar tasarısının ABD'nin oyuyla veto edilmesini eleştirdi.

Bu konuda hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna "Elbette." yanıtını veren Guterres, ateşkes sağlanmadığı sürece, esirlerin serbest kalamayacağını, insani yardım dağıtılamayacağını ve Filistinlilerin gıdaya ulaşmak için hayatını riske atmak zorunda kalacaklarını belirtti.

Guterres, "Jeopolitik bölünmelerin Güvenlik Konseyini bu gibi durumlarda felç etmesi, bu dokunulmazlığın devam etmesine ve uluslararası hukuka inanan herkes için büyük bir hayal kırıklığına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Haziran ayında BM Genel Merkezi'nde düzenlenmesi beklenen Gazze zirvesine de değinen Guterres, burada Gazze'de ve Batı Şeria'da "tanık olunan tüm korkunç olaylara rağmen" iki devletli çözüm perspektifini canlı tutmanın "kesinlikle elzem" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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