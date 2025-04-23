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BM Genel Sekreteri Guterres, Cammu Keşmir'deki Silahlı Saldırıyı Kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, Cammu Keşmir'deki Silahlı Saldırıyı Kınadı
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Haberler
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda 28 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından saldırıyı şiddetle kınadı ve yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde gerçekleştirilen "silahlı saldırıyı" şiddetle kınadı.

BM Sözcülük Ofisi, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırının en az 28 kişinin ölümüyle sonuçlandığına işaret edilen açıklamada, Genel Sekreterin yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

"Genel Sekreter Cammu Keşmir bölgesindeki silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, sivillere yönelik herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

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Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
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