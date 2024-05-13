Üye Girişi
Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, BM personeline yönelik saldırıları kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de BM personeline yönelik gerçekleşen saldırıyı kınayarak kapsamlı soruşturma talep etti. Guterres, saldırı sonucu hayatını kaybeden personelin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti ve acil insani ateşkes çağrısında bulundu.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma talep etti.

BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Avrupa Hastanesi'ne giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Birimi'nden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildiren Guterres, hayatını kaybeden personelin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istedi.

Gazze'deki durumun sadece sivilleri değil aynı zamanda insani yardım çalışanlarını etkilediğine dikkati çeken Guterres, acil insani ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması talebini yineledi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da günlük basın toplantısında olaya ilişkin bilgi edinmeye devam ettiklerini, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 196 BM personelinin öldürüldüğünü bildirdi.

Haq, çatışma sonlandıktan sonra sorumluların hesap vermesi için yetkililerle irtibatlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada Haq, öldürülen kişinin "uluslararası BM personeli" olduğunu teyit etti.

Haq, personelin uyruğunun da belli olduğunu ancak henüz basınla paylaşılamayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde olabilir

Japon deprem uzmanından Bursa ve Balıkesir için kritik uyarı: 7 büyüklüğünde olabilir

 Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi

 CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title