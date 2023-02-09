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BM Genel Sekreteri Guterres, "asrın felaketi"yle ilgili uluslararası toplumdan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için destek ve cömertlik...

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BM Genel Sekreteri Guterres, 'asrın felaketi'yle ilgili uluslararası toplumdan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için destek ve cömertlik...

BM Genel Sekreteri Guterres, "asrın felaketi"yle ilgili uluslararası toplumdan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için destek ve cömertlik sergilemelerini istedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, "asrın felaketi"yle ilgili uluslararası toplumdan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için destek ve cömertlik sergilemelerini istedi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

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