BM Genel Sekreteri Guterres, "asrın felaketi"yle ilgili uluslararası toplumdan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için destek ve cömertlik...
Güncel Haberler
BM Genel Sekreteri Guterres, "asrın felaketi"yle ilgili uluslararası toplumdan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için destek ve cömertlik sergilemelerini istedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, "asrın felaketi"yle ilgili uluslararası toplumdan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için destek ve cömertlik sergilemelerini istedi.
Kaynak: AA / Güncel