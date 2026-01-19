Haberler

Guterres, ABD'nin hesap verme kaygısı taşımadan hareket ettiğini söyledi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin uluslararası hukuk normlarını ihlal edercesine hareket ettiğini ve çok taraflı çözümlerin öneminin göz ardı edildiğini savundu. Guterres, büyük güçlerin uluslararası hukuka uyma konusundaki isteksizliğine dikkat çekerek, BM Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin hesap verme kaygısı taşımadan hareket ettiğini belirterek, "ABD'nin mevcut politikasına bakıldığında, çok taraflı çözümlerin geçerli olmadığı ve önemli olanın ABD'nin gücünü ve etkisini kullanması yönünde açık bir kanaat görülüyor, bu da zaman zaman uluslararası hukuk normlarının önüne geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

BBC Radio 4'te yayımlanan Today programına konuşan Guterres, Washington'ın politikalarına ve BM içindeki dinamiğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üye devletlerin eşitliği ilkesi dahil BM'nin kurucu ilkelerinin tehdit altında olduğunu söyleyen Guterres, büyük güçlerin uluslararası hukuka uyma konusunda isteksiz davrandıklarını dile getirdi.

"BM'nin yaptırım gücü yok, büyük güçlerin daha fazla kaldıraç gücü var." diyen Guterres, bu gücün kalıcı çözümler üretmek yerine geçici sonuçlar için kullanılıp kullanılmadığının sorgulanması gerektiğinin altını çizdi.

BM Güvenlik Konseyinin mevcut yapısının dünyayı temsil etmediğine ve etkisiz kaldığına dikkati çeken Guterres, daimi üyelerin veto yetkisini ulusal çıkarları doğrultusunda kullandıklarını söyledi.

Guterres, yapının reforme edilmesi, veto yetkilerinin sınırlandırılması ve Konseyin meşruiyetinin yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin hesap verme kaygısı taşımadan hareket ettiğini belirterek "Gerçekten de ABD'nin mevcut politikasına bakıldığında, çok taraflı çözümlerin geçerli olmadığı ve önemli olanın ABD'nin gücünü ve etkisini kullanması yönünde açık bir kanaat görülüyor, bu da zaman zaman uluslararası hukuk normlarının önüne geçiyor." dedi.

Bazı çevrelerin "hukukun gücü" yerine "gücün hukuku"nu savunduğuna işaret eden Guterres, "Güçlü olanla yüzleşmezsek daha iyi bir dünya kuramayız." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş