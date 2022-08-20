BM Genel Sekreteri Guterres: 2022'de Yeterli Gübre Olmazsa 2023'te Gıda Olmaz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Antonio Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı basın toplantısında, “İstanbul’da ve Odessa’da gördüklerimiz çözümün sadece görünür kısmının bir kısmı. Bunun diğer kısmı da küresel piyasalara Rus gıdalarını da yasaklamalar olmadan götürmek ve hükümetler ile özel sektör iş birliği yapmak gerekiyor. 2022'de yeterli gübre olmazsa 2023'te gıda olmaz” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Antonio Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı basın toplantısında, " İstanbul'da ve Odessa'da gördüklerimiz çözümün sadece görünür kısmının bir kısmı. Bunun diğer kısmı da küresel piyasalara Rus gıdalarını da yasaklamalar olmadan götürmek ve hükümetler ile özel sektör iş birliği yapmak gerekiyor. 2022'de yeterli gübre olmazsa 2023'te gıda olmaz" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, İstanbul'da bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ile ortak basın toplantısı düzenlediler. Akar, şunları kaydetti:

"TOPLAM 71 KİŞİ GÖREV YAPMAKTADIR"

"Bu merkez faaliyetlerine planlandığı şekilde devam etmektedir. BM himayesinde ve Türkiye'nin ev sahipliğinde çalışan bu merkez, personel sayısını giderek arttırmış, halihazırda şu anda Türkiye'den 14, Rusya'dan 22, Ukrayna'dan 12 ve BM'den 23 temsilci olmak üzere toplam 71 kişi görev yapmaktadır. Önemli bir husus da sahada herhangi bir askeri unsur bulunmamaktadır.

1 Ağustos'tan bu yana toplam 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, bunların 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına gelmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirmiştir.

"SAMİMİ TEMENNİMİZ BURADAKİ KOLEKTİF ÇALIŞMALARLA MERKEZİN İNSANİ İHTİYAÇLARIN KARŞILANMASINDA AZAMİ KATKI SAĞLAMASIDIR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın Lviv'de Sayın Zelenski ve Sayın Guterres ile yaptığı görüşmede vurguladığı gibi bizim samimi temennimiz buradaki kolektif ve başarılı çalışmalarla merkezin insani ihtiyaçların karşılanmasında azami katkı sağlamasıdır. Aynı zamanda da kalıcı barış ortamına zemin hazırlamasıdır."

GUTERRES: 2022'DE YETERLİ GÜBRE OLMAZSA 2023'TE GIDA OLMAZ

Akar'dan sonra söz alan Guterres ise şöyle konuştu:

"650 bin tondan fazla tahıl dünyanın her yerine artık ulaşmış durumda.

BM programı olan, Afrika'ya acil ihtiyaç duyulan ve açlıkla karşı karşıya kalanlara götürüldü tahıllar. Dün de Odessa'daydım. Orada da bir kargo gemisinin yüklenişini gördüm. Orada çok etkilendim.

Şunu da unutmayalım: İstanbul'da ve Odessa'da gördüklerimiz çözümün sadece görünür kısmının bir kısmı. Bunun diğer kısmı da küresel piyasalara Rus gıdalarını da yasaklamalar olmadan götürmek ve hükümetler ile özel sektör işbirliği yapmak gerekiyor. 2022'de yeterli gübre olmazsa 2023'te gıda olmaz."

AKAR: CUMHURBAŞKANIMIZIN HER İKİ LİDERİ AĞIRLAMAKTAN MEMNUN OLACAĞINI BİLİYORUZ

Akar ve Guterres ortak basın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası görüşmesine Türkiye'nin ev sahipliği yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu Akar, şöyle yanıtladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız her seferinde bu savaşın çıkmaması için gerçekten büyük çaba harcadılar. Nitekim savaşın çıktığı gece dahil Sayın Putin'e bir telefon görüşmesi yaptığını hatırlayacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu amacından hiçbir zaman ödün vermedi.

Karşılıklı olarak görüşmeler konusunda mutabakat sağlandığında, böyle bir fırsat olduğu takdirde Cumhurbaşkanımızın her iki lideri de ağırlamak ve onları bir araya getirmekten de memnun olacağını biliyoruz."

GUTERRES: BARIŞ DÜNYANIN BU BÖLGESİNE DE GELİR UMUDUNU TAŞIYORUM

Guterres ise şunları söyledi:

"Dünya Gıda Programı gemisini Afrika burnuna doğru ilerlerken gördüğümde çok duygulandım, çok umutlandım. Bir başka gemi de bu operasyondaki en büyük gemilerden biri, İstanbul Boğazı yakınlarındaki gemiyi de gördüğümde çok duygulandım. Çünkü bu insanlık için çok büyük, çok önemli bir çalışma. Her zaman şuna inandık: Umut bizi kurtarabilir. Gördüğümüz şey de şu: Ben de bu umut var. Barış insanlık için en önemli unsurdur ve barış dünyanın bu bölgesine de gelir umudunu taşıyorum. BM içerisinde biz de uluslararası hukuk ve BM Şartı uyarınca barış için çalışmaya çalışıyoruz.

Bu noktada, çok istisnai bir ruh içerisinde çalışma yürütülüyor Müşterek Koordinasyon Merkezi içerisinde. Oldukça karmaşık bir süreç bu. Bu sürece baktığımızda bu süreçte neticede hepimiz barış istiyoruz, barış görmek istiyoruz."

"AB VE ABD İLE SIKI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Rusya'ya yönelik yaptırımlar ile ilgili soruya ise Guterres şu yanıtı verdi:

"Ambargo uyguluyorsanız, bunu gıda ve gübreye uygulamayın' dedim. Özel sektörün önünde bunların nakliye, sevkiyatı, finansmanı ve sigortalanması ile ilgili aşılması gereken birçok sorun var. Dolayısıyla AB ve ABD ile birlikte sıkı bir şekilde çalışıyoruz ki bu engeller ortadan kaldırılsın ve önemli olarak addettiğimiz özellikle de gelişmekte olan haklar için gerekli olan gıda ve gübrenin ulaştırılmasını sağlaması."