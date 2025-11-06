BM Genel Sekreteri Guterres: 1,5 Derece Sınırını Aşmak Kaçınılmaz

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın küresel sıcaklıkta 1,5 derece eşiğinin altında kalma hedefi konusunda "başarısız" olduğunu belirterek bilimin, en geç 2030'ların başlarından itibaren 1,5 derece sınırının aşılmasının kaçınılmaz olduğunu söylediğini vurguladı.

Guterres, 10-21 Kasım tarihleri arasında Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenecek COP30 İklim Zirvesi öncesinde toplanan Liderler Genel Kurulu'nda konuştu.

Dünyanın, küresel sıcaklıkta 1,5 derece eşiğinin altında kalma hedefini başaramadığını dile getiren Guterres, "Acı gerçek şu ki, 1,5 derecenin altında kalmayı başaramadık. Bilim dünyası, en geç 2030'ların başlarından itibaren 1,5 derece sınırının aşılmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor." dedi.

Guterres, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün, emisyonların geçen yıl rekor seviyeye ulaştığını ve bu yıl da artmaya devam ettiğini doğruladığının altını çizdi.

Mevcut ulusal iklim planlarının, tam olarak uygulansa bile 2 derecenin üzerinde bir ısınmaya yol açacağına işaret eden Guterres, bu sonucu "ahlaki başarısızlık ve ölümcül ihmal" olarak nitelendirdi.

BM Genel Sekreteri, küresel sıcaklıkların kritik eşiği geçmesi halinde "dramatik sonuçlara" yol açacağı ve milyarlarca insanı yaşanmaz koşullara maruz bırakacağı konusunda uyardı.

"Açık konuşalım, 1,5 derece sınırı insanlık için kırmızı çizgidir"

Öte yandan Guterres, bilim insanlarının 1,5 derece hedefini "ulaşılabilir" tutmanın hala mümkün olduğunu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyanın en büyük elektrik kaynağı olarak kömürü geride bıraktığını belirtti.

Guterres, ayrıca yatırımcıların 2024 yılında temiz enerjiye 2 trilyon dolar yatırmasıyla temiz enerjideki ilerlemeyi kabul ettiğini, ancak iklim krizinde konulan hedeflerin önündeki engelin "siyasi cesaret" olduğunu söyledi.

"Çok fazla lider bu yerleşik çıkarların esiri olmaya devam ediyor" diyen Guterres, fosil yakıtların hala büyük sübvansiyonlar ve siyasi destekler aldığını, ayrıca, şirketlerin de lobi faaliyetlerine milyarlarca dolar harcayarak halkı kandırdığını ve ilerlemeyi engellediğini ifade etti.

Guterres, ülkelere fosil yakıt kullanımını aşamalı olarak sonlandırma çağrısında bulunarak, "Açık konuşalım, 1,5 derece sınırı insanlık için kırmızı çizgidir. Kimse fizikle pazarlık edemez ama liderlik etmeyi seçebiliriz ya da yıkıma sürüklenmeyi." ifadelerini kullandı.

Brezilya'nın kuzeyindeki Belem şehrinde düzenlenen iki günlük zirve, acil iklim değişikliği konularını ve taahhütlerini görüşmek üzere devlet ve hükümet başkanlarını, bakanları ve uluslararası kuruluşların liderlerini bir araya getiriyor. Liderler zirvesi, 10-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek BM İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP30) resmi etkinlikleri kapsamında düzenleniyor.