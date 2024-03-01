Üye Girişi
Haberler

BM Genel Sekreteri Gazze'deki saldırıları kınadı

Güncelleme:

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'nin kuzeyindeki saldırıları kınayarak insani ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, derhal insani ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısını yineledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen 112 Filistinlinin öldürülmesini kınadı.

Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, bugün Gazze'nin kuzeyinde hayat kurtarıcı yardım bekleyen 100'den fazla kişinin öldürüldüğü ya da yaralandığının bildirildiği saldırıyı kınıyor. Birleşmiş Milletler'in bir haftayı aşkın süredir yardım ulaştıramadığı kuşatma altındaki kuzeyde bulunan insanlar dahil olmak üzere, Gazze'deki çaresiz sivillerin acil yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin Perşembe günü Gazze kentinin batısındaki bir sahil yolunda yardım bekleyen Filistinli kalabalığa ateş açarak 112 kişiyi öldürdüğünü ve 760'tan fazla kişiyi de yaraladığını bildirmişti.

İsrailli bir ordu sözcüsü ise Gazzelilerin sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne giren yardım kamyonlarına saldırıp yağmalaması nedeniyle askerlerin "meşru müdafaa" için ateş açtığını iddia etmişti.

Sözcü, BM Genel Sekreteri Guterres'in derhal insani ateşkes sağlanması, tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması ve kritik öneme sahip insani yardımların Gazze'ye girip tüm bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için acil adımlar atılması yönünde çağrıda bulunduğunu ifade etti.

Dujarric, Gazze'deki çatışmalarda 30.000'den fazla insanın öldürüldüğü ve 70.000'den fazla insanın yaralandığının bildirildiği korkunç insani bilanço karşısında Guterres'in dehşete düştüğünü, ayrıca feci şekilde, enkaz altında henüz bilinmeyen sayıda insanın bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Savaş ve Çatışma İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Zonguldak adayı Çağla Özgençtürk ve İbrahim Nebioğlu kimdir? DEM Parti Yozgat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yozgat adayı Merve Eylül Bütün ve Bager Aşkın kimdir? Ahmet Ural kimdir? HÜDA PAR Karabük Belediye Başkan Adayı Ahmet Ural kaç yaşında, nereli? İnci Taneleri 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Nihat Özdemir kimdir? HÜDA PAR Aksaray Belediye Başkan Adayı Nihat Özdemir kaç yaşında, nereli? DEM Parti Van Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Van adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan kimdir? Yasin Başaran kimdir? HÜDA PAR Bartın Belediye Başkan Adayı Yasin Başaran kaç yaşında, nereli? Mehmet Özdemir kimdir? HÜDA PAR Zonguldak Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir kaç yaşında, nereli? Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında, nereli? Halis Adıgüzel kimdir? HÜDA PAR Tokat Belediye Başkan Adayı Halis Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay kimdir? CHP İzmir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu kimdir? CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti Uşak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak adayı Azize Karadağ ve Ahmet Ak kimdir? Atakan Yazgan kimdir? CHP Isparta Belediye Başkan Adayı Atakan Yazgan kaç yaşında, nereli? Ekrem Olğaç kimdir? AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title