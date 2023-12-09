BM Genel Sekreteri Gazze'deki İnsanların Acılarına Son Vermek İçin Çağrıda Bulundu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma Gazze'deki insanların acılarına son vermek için mümkün olan her türlü çabayı gösterme çağrısında bulundu. Guterres, Gazze'deki insani destek sisteminin çökme riskinin yüksek olduğunu ve bunun yıkıcı sonuçları olabileceğini belirtti.

MEGAZİ MÜLTECİ KAMPI, 9 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma Gazze'deki insanların acılarına son vermek için mümkün olan her türlü çabayı gösterme çağrısında bulundu.

Guterres Cuma günü yaptığı açıklamada, "Gazze'deki insani destek sisteminin tamamen çökme riskinin yüksek olduğunu ve bunun yıkıcı sonuçları olabileceğini" söyledi.