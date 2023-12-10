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BM Genel Sekreteri Gazze'deki insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini söyledi

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani ateşkes kararını uygulamaya gücünün olmaması nedeniyle BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) otoritesinin ve güvenilirliğinin zedelendiğini belirterek, Gazze'de insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani ateşkes kararını uygulamaya gücünün olmaması nedeniyle BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) otoritesinin ve güvenilirliğinin zedelendiğini belirterek, Gazze'de insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forum'da konuşma yapan Guterres, Konseyin küresel mali yapısında köklü reformlara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Guterres, "Gazze'de ateşkes kararına gücü olmadığı için, BMGK'nin otoritesi ve güvenilirliği zedelendi." diyerek, insani ateşkes çağrısından vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik etkili koruma olmadığının altını çizen Guterres, mağdurların sayısının eşi benzeri görülmemiş seviyede bulunduğunu kaydetti.

Guterres, iklim değişikliği konusunda taahhütlere rağmen emisyonların tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunduğunu, bunun sebebinin de fosil yakıtlar olduğunu belirterek, dünyanın sera gazı emisyonlarını azaltmak için daha fazla kararlılığa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'ndaki (COP28) liderlerinin 1,5 derece hedefi doğrultusunda önemli emisyon kesintileri üzerinde anlaşmaya varmaları gerektiğini hatırlatan Guterres, fosil yakıt şirketleri ile onları destekleyenleri yenilenebilir enerji devrimine öncülük etmeye çağırdı.

Guterres, Katar'da düzenlenen ve dünya liderlerini kolektif güvenlik konularını tartışmak üzere bir araya getiren forumda katılımcılara seslenerek, "BM Güvenlik Konseyini insani bir felaketi önlemek için baskı yapmaya çağırdım ve insani ateşkes çağrımı yineledim." dedi.

BM Genel Sekteri Guterres, "Ne yazık ki Güvenlik Konseyi bunu yapamadı ama bu durum bunun gerekliliğini değiştirmiyor. Dolayısıyla vazgeçmeyeceğime söz verebilirim." şeklinde konuştu.

Daimi üyeler Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD arasında bölünmeler yaşandığına dikkati çeken Guterres, BMGK'nin, yardım dağıtımına odaklanan tek bir karar ürettiğine ve bu konuda yeniliğe ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Guterres, Konseydeki bölünmelerin "Ukrayna'dan Myanmar'a ve Orta Doğu'ya kadar çözümleri baltaladığını" belirterek, "Küresel yapıları, eşitlik ve dayanışma temelinde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukuka dayalı olarak güncel hale getirmek için ciddi çabaya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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