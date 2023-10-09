BM Genel Sekreteri, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
BM Genel Sekreteri, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk çerçevesinde gerçekleştirme çağrısı yaptı.
BM Genel Sekreteri, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk çerçevesinde gerçekleştirme çağrısı yaptı
Kaynak: AA / Güncel