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BM Genel Sekreteri, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk...

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BM Genel Sekreteri, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk çerçevesinde gerçekleştirme çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk çerçevesinde gerçekleştirme çağrısı yaptı

Kaynak: AA / Güncel

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