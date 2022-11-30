BM Genel Sekreteri, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde İki Devletli Çözümü Yeniden Vurguladı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Kasım (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Salı günü Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde iki devletli çözümü yeniden teyit etti.

Guterres, mesajında "Birleşmiş Milletler'in duruşu net: Barış ilerlemeli, işgal sona ermeli. Kudüs'ün her iki devletin de başkenti olduğu, barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devletin -İsrail ve Filistin- vizyonunu gerçekleştirme taahhüdümüzde kararlıyız" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, "Filistin halkına devredilemez haklarını elde etme ve herkes için barış, adalet, güvenlik ve onurlu bir gelecek inşa etme arayışlarında desteğimizi hep birlikte yeniden teyit edelim" dedi.

Guterres, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki acil barış umutları konusundaki ciddi endişelerini dile getirdi.

"Barış umudunun azaldığı bir dönemde Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nü anıyoruz" diyen BM Genel Sekreteri, "İşgal altındaki Batı Şeria'yı saran şiddet sarmalında hayatını kaybeden Filistinli sivillerin sayısının yükselmesi beni derinden üzüyor. Her kayıp korkuyu ve şiddeti daha da artırıyor. Tüm kesimleri gerilimi azaltmak ve bu ölümcül döngüyü kırmak için acil adımlar atmaya çağırıyorum" diye konuştu.

"Süregelen işgal, yerleşim yerlerinin genişletilmesi, evlerin yıkılması ve tahliye edilmesi gibi uzun süredir devam eden çatışma etkenleri, öfkeyi, çaresizliği ve umutsuzluğu artırıyor. Bu arada Gazze, gücünü azaltan kapanmalara ve insani krizlere katlanmaya devam ediyor" diyen Guterres, "Taraflara Gazze'deki kapatmaları sona erdirmek ve bütün Filistinlilerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla harekete geçme çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Guterres bağışçıları da hızlanmaya Filistinli mülteciler için BM yardım kuruluşuna öngörülebilir ve yeterli fon sağlamaya çağırdı.