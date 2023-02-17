BM Genel Sekreteri: Dünyanın Türkiye'ye Destek Verme Zamanı

BM Genel Sekreteri Guterres, insani yardım çağrısının başlatılması konusunda yaptığı açıklamada, "Dünyanın Türkiye halkına destek vermesinin zamanı, tıpkı Türkiye halkının geçmişte yardım isteyenlere dayanışma gösterdiği gibi" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde muhabirlere açıklamalarda bulunuyor, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

BM Genel Sekreteri Guterres, insani yardım çağrısının başlatılması konusunda yaptığı açıklamada, "Dünyanın Türkiye halkına destek vermesinin zamanı, tıpkı Türkiye halkının geçmişte yardım isteyenlere dayanışma gösterdiği gibi" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıkıcı depremlerin ardından Türkiye halkına uluslararası destek çağrısı yaptı.

Guterres, insani yardım çağrısının başlatılmasına ilişkin Perşembe günkü açıklamasında, "Dünyanın Türkiye halkına destek vermesinin zamanı, tıpkı Türkiye halkının geçmişte yardım isteyenlere dayanışma gösterdiği gibi" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, Türkiye'nin dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu ve yıllardır Suriyeli komşularına büyük cömertlik sergilediğini kaydetti.

BM'nin, yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye halkı için 1 milyar ABD doları tutarında bir insani yardım çağrısı başlattığını belirten Guterres, üç aylık dönemi kapsayan fonun, 5,2 milyon kişiye yardım götürülmesini ve yardım kuruluşlarının, gıda güvenliği, korunma, eğitim, su ve barınma gibi bir dizi alanda hükümet önderliğindeki yardım çalışmalarına sunacakları yaşamsal desteği artırmalarını sağlayacağını söyledi.

Guterres, "İhtiyaçlar devasa boyutlarda, insanlar acı çekiyor ve kaybedecek hiç zaman yok. Uluslararası toplumu harekete geçmeye ve günümüzün en büyük doğal afetlerinden biri karşısında bu kritik çabayı tam olarak finanse etmeye çağırıyorum" dedi.