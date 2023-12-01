BM Genel Sekreteri: Dünyanın iklim krizi eşiğinde

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda dünyanın iklim krizinin eşiğinde olduğunu belirtti. Guterres, küresel ısınmanın 3 dereceye doğru ilerlediğini ve dünyanın küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmaya olan kararlılığının azaldığını ifade etti. Ayrıca, yerel liderlerin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'ndaki (COP28) konuşmasında, dünyanın iklim krizinin eşiğinde olduğunu kaydederken, "Dünyanın küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmaya olan kararlılığı her geçen yıl azalıyor." ifadesini kullandı.

COP28'de konuşan Guterres, küresel ısınmanın 3 dereceye doğru ilerlediğine dikkati çekerek, "Dünyanın küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmaya olan kararlılığı her geçen yıl azalıyor." dedi.

Gelişmekte olan ülkelerin yenilenebilir enerjiye adapte olmaları için yeterince destek alamadıklarını belirten Guterres, iklim değişikliğinde ulaşılacak başarıların konferans odalarında değil, yerel liderlerin önderlik ettiği şehirler, kentler ve eyaletlerde görüleceğini kaydetti.

Fosil yakıtların geçmişi, yenilenebilir enerji kaynaklarının ise geleceği temsil ettiğini belirten Guterres, dünyanın geleceğinin bu değişimlere bağlı olduğunu ve COP28'in 2030'a kadar yenilebilir enerji kullanımı, verimli enerji tüketimi ve temiz enerjinin herkesin tarafından elde edilebilir olması gibi çözümlerle sonuçlanması gerektiğini kaydetti.

Guterres, fosil yakıtların kullanımının azalmasında, doğaya zarar vermeyen iş kolları oluşturmada, hava kirliliğinin azaltılmasında, sürdürülebilir altyapı çalışmalarına yatırım yapılmasında ve toplu taşıma sistemlerinin geliştirmesinde yerel liderlerin önemli rol oynadığını ifade etti.

Guterres, bu planların sera gazı emilimini azaltmak için ölçülebilir ve teyit edilebilir hedefler olması gerektiğine dikkati çekti.

Yerel liderler ülkelerindeki iklim politikaları ve düzenlemelerinin belirlenme süreçlerine dahil olmalarının önemini vurgulayan Guterres, bu katılımın, ülkelerin 2025'te bir sonraki Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılarını sunmaya hazırlanırken özellikle önemli olduğunu aktardı.

Yerel liderlerin iklim planlarının oluşturulmasında söz hakkı sahibi olmasının önemini vurgulayan Guterres, "iklim karmaşasının" herkesin çabalarıyla ortadan kalkabileceğini belirterek, yerel liderlerin iklim sorunlarıyla mücadelede önderlik yapabileceğini, vatandaşların ve kendisinin onlara güvendiğini aktardı.