Üye Girişi
Haberler

BM Genel Sekreteri Doğu Kudüs'teki saldırıyı kınadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli aşırılık yanlılarının Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'ne yönelik saldırıyı kınadı ve insani yardım çalışanlarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrailli aşırılık yanlılarının BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Merkezi'nin çevresini ateşe verdiği saldırıyı kınadı.

Guterres, X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

BM Genel Sekreteri, "Doğu Kudüs'te UNRWA Genel Merkezi'ne yönelik saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.

İnsani yardım çalışanları ve tesislerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Guterres, bunun durması gerektiğinin altını çizdi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrailli aşırılık yanlılarının işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'nin çevresini iki kez ateşe verdiğini, bu esnada UNRWA ve diğer BM personelinin tesiste olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Antonio Guterres Doğu Kudüs İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 Afra Saraçoğlu için 'Sahnede tacize uğradı' dediler, gerçek çok başka çıktı

Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title