BM Genel Sekreteri Doğu Kudüs'teki saldırıyı kınadı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrailli aşırılık yanlılarının BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Merkezi'nin çevresini ateşe verdiği saldırıyı kınadı.

Guterres, X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

BM Genel Sekreteri, "Doğu Kudüs'te UNRWA Genel Merkezi'ne yönelik saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.

İnsani yardım çalışanları ve tesislerinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Guterres, bunun durması gerektiğinin altını çizdi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrailli aşırılık yanlılarının işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki UNRWA Genel Merkezi'nin çevresini iki kez ateşe verdiğini, bu esnada UNRWA ve diğer BM personelinin tesiste olduğunu bildirmişti.