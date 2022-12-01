BM Genel Sekreteri, Çin'in Eski Cumhurbaşkanı Jiang Zemin'in Ölümünden Duyduğu Üzüntüyü Dile Getirdi Güncel Haberler BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Aralık (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Çarşamba günü yazılı bir açıklama yaparak, Çin'in eski Cumhurbaşkanı Jiang Zemin'in vefatını öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşadığını bildirdi. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Aralık (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Çarşamba günü yazılı bir açıklama yaparak, Çin'in eski Cumhurbaşkanı Jiang Zemin'in vefatını öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşadığını bildirdi. Guterres yaptığı açıklamada, "Jiang Zemin, uluslararası angajmanın kararlı bir savunucusuydu. Onun dönemine, önemli ekonomik ilerlemeler ve Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne başarılı katılımı damga vurdu" dedi. Jiang'ın liderliğindeki Çin'in, 1995 yılında dönüm noktası niteliğindeki Dördüncü Dünya Kadın Konferansı'na ev sahipliği yaptığını hatırlatan Guterres, Jiang Zemin'in Eylül 2000'de New York'ta düzenlenen BM Milenyum Zirvesi'ne katıldığını da belirtti. Guterres, "Jiang Zemin'in kişisel sıcaklığını ve açık sözlülüğünü, Portekiz Başbakanı olduğum dönemde Makao yönetiminin Çin'e sorunsuz bir şekilde devredilmesini sağlamak için onunla keyifle yaptığım mükemmel işbirliğini asla unutmayacağım" dedi. BM Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler adına Jiang'ın ailesine, Çin hükümetine ve Çin halkına içten taziye dileklerini iletti. Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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