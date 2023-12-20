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BM Genel Sekreteri Çin'deki Deprem İçin Üzüntüsünü Dile Getirdi

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'de meydana gelen depremden derin üzüntü duyduğunu açıkladı. Guterres, hayatını kaybedenlere taziyelerini ileterek, yaralılara acil şifalar diledi.

ÇEKİM TARİHİ: 19 Aralık 2023

1. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in kürsüdeki konuşmasından çeşitli görüntüler

3. Gazetecilerin çeşitli görüntüleri

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, Salı günü yaptığı açıklamada Guterres'in Çin'de meydana gelen depremden derin üzüntü duyduğunu söyledi.

"Genel Sekreter dün meydana gelen trajik depremden, can kayıplarından, maddi hasarlardan ve tabii ki insanların yaralanmasından derin üzüntü duymuştur. Genel sekreter, Çin Halk Cumhuriyeti halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu ifade ederken, hayatını kaybedenlere en içten ve en derin taziyelerini sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyor. Guterres, Çin hükümetinin depremden etkilenenlere destek olmak için sarf ettiği çabaları takdir ediyor. Elbette, Çin'deki Birleşmiş Milletler ekibi de her türlü yardımı yapmaya hazır."

Pazartesi gece yarısı Çin'in Gansu eyaletini sarsan 6,2 büyüklüğündeki depremde 131 kişi hayatını kaybetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri BM Genel Merkezi'nden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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