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BM Genel Sekreteri, BM personeline yönelik saldırıları kınadı

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki BM personeline yönelik saldırıyı kınayarak kapsamlı soruşturma talep etti. Guterres, saldırı sonucu hayatını kaybeden personelin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti ve acil insani ateşkes çağrısında bulundu.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma talep etti.

BM Sözcülük Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Avrupa Hastanesi'ne giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Birimi'nden bir personelin öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildiren Guterres, hayatını kaybeden personelin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Guterres, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak kapsamlı soruşturma istedi.

Gazze'deki durumun sadece sivilleri değil aynı zamanda insani yardım çalışanlarını etkilediğine dikkati çeken Guterres, acil insani ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılması talebini yineledi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da günlük basın toplantısında olaya ilişkin bilgi edinmeye devam ettiklerini, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 196 BM personelinin öldürüldüğünü bildirdi.

Haq, çatışma sonlandıktan sonra sorumluların hesap vermesi için yetkililerle irtibatlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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