BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna-Rusya savaşının "nükleer çatışma olasılığı" doğurduğu uyarısında bulundu.
AA - Betül Yürük - Güncel
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna-Rusya savaşının "nükleer çatışma olasılığı" doğurduğu uyarısında bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna- Rusya savaşının "nükleer çatışma olasılığı" doğurduğu uyarısında bulundu.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Betül Yürük - Güncel