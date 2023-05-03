BM Genel Sekreteri: Afganistan 'En Büyük İnsani Kriz' ile Karşı Karşıya

DOHA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Afganistan'ın günümüz dünyasının "en büyük insani krizi" ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunarak BM insani müdahale planı için daha fazla fon sağlanmasına yönelik çağrı yaptı.

DOHA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Afganistan'ın günümüz dünyasının "en büyük insani krizi" ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunarak BM insani müdahale planı için daha fazla fon sağlanmasına yönelik çağrı yaptı.

BM Genel Sekreteri, Katar'ın başkenti Doha'da Çin, Rusya ve ABD de dahil olmak üzere 20'den fazla ülkenin ve uluslararası kuruluşların özel elçileriyle birlikte Afganistan konusunda gerçekleştirdiği iki günlük kapalı bir toplantının ardından Salı günü düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Guterres, şu anda Afganistan'da nüfusun yüzde 97'sinin yoksulluk içinde yaşadığını, nüfusun üçte ikisinin ise bu yıl hayatta kalabilmek için insani yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri, 4,6 milyar ABD doları tutarında fona ihtiyacı olan BM İnsani Müdahale Planı'nın yüzde 94'lük bir açıkla yalnızca 294 milyon dolar toplayabildiğini kaydetti.

Guterres, toplantının ortak bir uluslararası yaklaşım geliştirmekle ilgili olduğunu, "fiili Taliban yönetiminin tanınmasıyla ilgisinin olmadığını" da vurguladı.

Bir muhabirin sorusunu yanıtlayan BM lideri, "doğru an geldiğinde" Taliban temsilcileriyle görüşeceğini ancak bunun şu an olmadığını söyledi.

Guterres ayrıca Taliban'ın kadınlara ve kız çocuklarına yönelik olumsuz politikalarını da eleştirdi.

Afganistan'ı fiilen yöneten Taliban, davet edilmediği için toplantıya temsilci göndermedi.