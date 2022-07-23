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BM Genel Sekreter Yardımcısı Msuya 25 Temmuz'da Türkiye'ye geliyor

AA - Mücahit Oktay - Güncel
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BM Genel Sekreter Yardımcısı Msuya 25 Temmuz'da Türkiye'ye geliyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya'nın 25 Temmuz'da Türkiye'ye geleceği bildirildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya'nın 25 Temmuz'da Türkiye'ye geleceği bildirildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, Msuya'nın 25-29 Temmuz'da bağışçılar, Türk yetkililer, BM kuruluşları ve Suriye'ye sınır ötesi insani yardımların teslimat mekanizmasına katılan yerel ve uluslararası STK'lerin temsilcileriyle görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, "11 yıllık çatışmanın ardından çoğu kadın ve çocuk, 2,8 milyonu yerlerinden edilmiş 4 milyondan fazla insan, Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye sınırında mahsur kaldı." denildi.

Açıklamada geçen yıl her ay yaklaşık 2,4 milyon kişiye sınır ötesi yardım yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik Konseyi, 12 Temmuz'da Rusya'nın bir yıllık süreyi veto etmesi üzerine Türkiye sınırında bulunan Bab el-Hava Sınır Kapısı üzerinden yürütülen insani yardımları 6 ay süreyle uzatan değiştirilmiş bir kararı kabul etmişti. İrlanda ve Norveç'in hazırladığı karar taslağına 12 ülke lehte oy verirken toplam 15 Konsey üyesinden 3 ülke (ABD, İngiltere ve Fransa) çekimser kalmıştı.

Suriye, 2011'den bu yana Beşşar Esed rejiminin aynı yıl 15 Mart'ta yönetime başkaldıran halk hareketine şiddetle karşılık vermesinin ardından milyonlarca Suriyelinin komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldığı iç savaşa tanık oluyor.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

Birleşmiş Milletler Togo Cumhuriyeti Türkiye Suriye Güncel Haberler

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