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BM Acil Yardım Koordinatörü: Gazze'de güvenli yer yok

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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıların Gazze'de güvenli yer olmadığını gösterdiğini belirterek, toplu acıların sona ermesi çağrısı yaptı. Griffiths, Gazze'deki sağlık imkanlarının bitme noktasında olduğunu ve tüm sivillerin korunması gerektiğini vurguladı. İsrail ordusunun saldırılarında 210 kişi öldü, 400'den fazla kişi yaralandı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği son saldırıların, " Gazze'de güvenli yer olmadığını" gösterdiğini vurguladı ve toplu acıların sona ermesi çağrısı yaptı.

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, X hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in son saldırılarına dikkat çekerek Gazze'deki tüm acıların son bulması çağrısını yineledi.

İsrail ordusunun "kurtarma operasyonunda" 4 İsraillinin kurtarılmış olmasından memnuniyet duyduklarını ve tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini kaydeden Griffiths, bu süreçte İsrail tarafından öldürülen Filistinlilere işaret etti.

Griffiths, açıklamasında, "Bugün Nuseyrat Mülteci Kampı, Gazzeli sivillerin yaşamaya devam ettiği sismik travmanın merkez üssü olmuştur. Yerde kefenlenmiş bedenler gördüğümüzde, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını hatırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Gazze'deki sağlık imkanlarının bitme noktasında olduğunu vurgulayan Griffiths, "Hastane zeminlerinde tedavi edilen kanlar içindeki hastaları gördüğümüzde, Gazze'deki sağlık hizmetlerinin nasıl ince bir ipa bağlı olduğunu hatırlıyoruz." yorumunu yaptı.

Tüm sivillerin korunması gerektiği vurgusunu yapan Griffiths, "Bu toplu acı sona ermeli, şimdi sona ermeli." ifadesini kullandı.

210 ölü, 400'den fazla yaralı

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara düzenlediği saldırılar sonucu, 2 bölgede 4 İsrailli esirin kurtarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Tıbbi malzeme eksikliği ve ilaç tedarikindeki engellemelere rağmen sağlık hizmetini sunmaya çalışan Aksa Şehitleri Hastanesi yönetimi, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, teknik bir arızadan dolayı hastanedeki jeneratörlerden birinin çalışamaz olduğunu ve bu durumun yoğun bakımdaki bebek, hasta ve yaralıların hayatını tehlikeye soktuğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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