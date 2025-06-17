BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı'ndan İsrail-İran Çatışmalarına Dair Endişe

BİRLEŞMİŞ BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların, bölgede zaten yüksek olan gerginliği daha da artıran bir askeri tırmanışa yol açmasından "endişe duyduklarını" belirtti.

Haq, günlük basın toplantısında İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile devam eden çatışmalar hakkında soruları cevapladı.

Genel Sekreter Antonio Guterres'in taraflardan talep ettiği "kendilerini maksimum sınırlama ve derhal gerginliği azaltma" çağrısını tekrarlayan Haq, "Ne olacağını göreceğiz ama bölgedeki yüksek gerginliği daha da kötüleştiren askeri tırmanış konusunda gerçekten endişeliyiz." dedi.

Haq, AA muhabirinin, İsrail'in ilk olarak İran'ın nükleer kapasitesini azaltmak için saldırıları başlattığını açıklamasına rağmen son günlerde İsrail tarafında gündeme gelen "rejim değişikliği" söylemleriyle ilgili sorusuna da, "Çatışmanın artmasını değil, sona ermesini istiyoruz." diye cevap verdi.

ABD'nin çatışmalara dahil olma ihtimali hakkındaki soruya da Haq, "Tüm üye devletlerin çatışmanın kapsamını sınırlama ve onu sona erdirme ihtiyacının farkında olmasını kesinlikle umuyoruz." ifadesini kullandı.

Haq, Guterres'in Kanada'daki G7 zirvesinde liderlerle görüşmeye ve gerilimin azaltılması mesajını iletmeye devam ettiğini belirtti.

BM'nin birçok uluslararası hukukun garantörü olduğunu söyleyen Haq, hem İsrail'i hem de İran'ı uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya, sivillere ve sivil altyapıya saygı göstermeye çağırmaya devam ettiklerini kaydetti.