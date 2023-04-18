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BM, Genel Sekreter Guterres'in iletişim trafiğinin ABD tarafından izlenmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade etmek için bu ülkenin BM Daimi...

BM, Genel Sekreter Guterres'in iletişim trafiğinin ABD tarafından izlenmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade etmek için bu ülkenin BM Daimi...

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BM, Genel Sekreter Guterres'in iletişim trafiğinin ABD tarafından izlenmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade etmek için bu ülkenin BM Daimi Temsilciliği'ne nota verdiğini bildirdi.

BM, Genel Sekreter Guterres'in iletişim trafiğinin ABD tarafından izlenmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade etmek için bu ülkenin BM Daimi Temsilciliği'ne nota verdiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel

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