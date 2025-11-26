Haberler

BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi Yeni Genel Sekreter Seçim Sürecini Başlattı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi, yeni Genel Sekreterin seçim sürecini başlatarak üye ülkelere adaylarını sunmaları için ortak bir mektup gönderdi. Mektupta, kadınların üst düzey kararlara erişiminde eşit fırsat sağlanması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi, bir sonraki BM Genel Sekreterinin seçilme sürecini resmen başlatarak, BM'ye üye ülkelere adaylarını sunmaları konusunda ortak bir mektup gönderdi.

BM Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, söz konusu mektup hakkında yazılı açıklama yaptı.

Baerbock, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Sierra Leone'nin BM Daimi Temsilcisi Michael Imran Kanu ile bir sonraki Genel Sekreterin seçilmesi ve atanması sürecini resmen başlatan ortak mektubu imzalayarak üye ülkelere gönderdiklerini belirtti.

Bir sonraki Genel Sekreterin seçiminin, çatışmalar, iklim krizi ve artan insani ihtiyaçlar nedeniyle BM için kritik bir döneme denk geldiğini ifade eden Baerbock, dünyanın BM'ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu, çünkü BM'nin dünyadaki tüm ülkeleri bir araya getirebilen tek kuruluş olmaya devam ettiğini vurguladı.

Baerbock, üye devletlere BM Genel Sekreterliği görevi için adaylarını sunma çağrısında bulundu.

Ortak mektupta, "Genel Sekreterlik görevinde hiçbir kadının bulunmamasını üzüntüyle karşılıyor ve üst düzey karar alma pozisyonlarına erişimde kadın ve erkeklerin eşit fırsatlara sahip olmasının gerekliliğine inanıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Her üye devletin tek başına veya diğer üye devletlerle birlikte grup olarak yalnızca bir aday gösterebileceği belirtilen mektupta, BM Güvenlik Konseyinin adayları Temmuz 2026 sonuna kadar değerlendirerek seçeceği ve nihai oylama için BM Genel Kurulu'na göndereceği kaydedildi.

BM Genel Sekreter adaylarının, BM Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üye tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan gizli oylamada en az 9 oy alarak onaylanan adayların kazanması için BM Genel Kurulu'ndaki seçimde de en az 97 oy toplaması gerekiyor.

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
