BM Genel Kurulu Uluslararası Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Günü Vesilesiyle Toplandı
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres (önde solda), New York'taki BM Genel Merkezi'nde Uluslararası Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Günü'nü anma ve teşvik etme amacıyla düzenlenen üst düzey BM Genel Kurulu...
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Eylül (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres (önde solda), New York'taki BM Genel Merkezi'nde Uluslararası Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Günü'nü anma ve teşvik etme amacıyla düzenlenen üst düzey BM Genel Kurulu toplantısında konuşuyor, 26 Eylül 2022. Guterres Pazartesi günü nükleer tehdidin ortadan kaldırılması için her türlü yola başvurulması çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Wang Ying/Xinhua)