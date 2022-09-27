BM Genel Kurulu'nun 77. Oturumu Sona Erdi
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Eylül (Xinhua) -- BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Korosi (solda), ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde kapanış konuşmasını yapıyor, 26 Eylül 2022.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Eylül (Xinhua) -- BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Korosi (solda), ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde kapanış konuşmasını yapıyor, 26 Eylül 2022. BM Genel Kurulu'nun bu yılki genel görüşmeleri, 190 üye ülkenin temsilcilerinin "İç içe geçmiş sınamalara dönüştürücü çözümler için dönüm noktası" teması üzerine konuşmalarının ardından Pazartesi günü sona erdi. (Fotoğraf: Wang Ying/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel