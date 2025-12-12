Haberler

BM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye insani yardımlara tam izin vermesini talep eden karar tasarısını kabul etti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaşımını sağlaması ve uluslararası yükümlülüklerine uyması için bir karar tasarısını onayladı. 139 ülkenin desteklediği tasarıda, Türkiye de 'evet' oyu verdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına tam izin vermesini, BM operasyonlarını engellemeyi bırakmasını ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep eden karar tasarısını onayladı.

Norveç'in 13 ülkenin desteğiyle sunduğu "BM sisteminin güçlendirilmesi" başlığı altındaki karar tasarısı, Genel Kurulda oylamaya sunuldu.

Oylamada 139 ülke tasarı için "evet", başta İsrail ile ABD'nin aralarında bulunduğu 12 ülke ise "hayır" oyu kullandı, 19 ülke de çekimser kaldı.

Türkiye de tasarıya "evet" oyu veren ülkelerin arasında yer aldı.

Kararda, işgal altında olan Filistin topraklarındaki, özellikle Gazze Şeridi'ndeki vahim insani durumdan derin endişe duyulduğu belirtilerek, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 2 Ekim 2025 tarihli, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki varlığı ve faaliyetleriyle ilgili yükümlülüklerine ilişkin danışma görüşünün memnuniyetle karşılandığı vurgulanıyor.

UAD'nin görüşüne uygun olarak, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yaşayan nüfusun günlük temel ihtiyaçlarını sağlama yükümlüğü vurgulanan kararda, özellikle Gazze'ye insani yardımların girişine, bu çerçevede BM ile ilgili ortaklarının operasyonlarına tam olarak izin verilmesi talep ediliyor.

Kararda, özellikle BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze Şeridi'ndeki insani yardım operasyonlarının vazgeçilmez sağlayıcısı olduğuna işaret edilerek, İsrail'in, UNRWA, diğer uluslararası kuruluşlar ve üçüncü devletler tarafından sağlanan yardımları engellememesi isteniyor.

İsrail'den uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yasal yükümlülüklerine gecikmeden uyması talep edilen kararda, tüm üye devletlere Filistin sorunuyla ilgili BM ile işbirliği, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının bir an önce gerçekleştirilmesinde destek ve yardımcı olma çağrısı yapılıyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
