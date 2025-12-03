BM Genel Kurulu, İsrail'in Suriye'nin Golan bölgesinden çekilmesi çağrısı yapan kararı kabul etti

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Suriye'nin Golan bölgesi işgalini ve fiili ilhakını yasa dışı kabul ederek bölgeden çekilmesi çağrısı yapan kararı kabul etti.

Mısır tarafından sunulan karar tasarısı, Genel Kurul'da oylamaya sunuldu.

" Suriye'nin Golan'ı" başlıklı tasarının oylamasında 123 üye ülke "evet" oyu, İsrail ve ABD başta olmak üzere 7 ülke de "hayır" oyu kullandı.

Oylamada, 41 ülke de çekimser kaldı.

-"İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalı"

Oylamadan önce kürsüye gelen Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, karara destek verdiklerini söyledi.

Yıldız, "Uluslararası toplum, 50 yılı aşkın bir süredir hem Genel Kurul hem de Güvenlik Konseyi'nin çok sayıda kararıyla, Suriye Golanı'nın işgalinin geçersiz ve hükümsüz olduğunu, uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil ettiğini ve sona erdirilmesi gerektiğini sürekli olarak teyit etmiştir." dedi.

Suriye halkının, "olağanüstü zor bir dönemden" çıkmaya başladığına ve şu anda "tarihi bir siyasi, sosyal ve ekonomik toparlanma süreci"nde olduğuna işaret eden Yıldız, "Suriyelilerin güvenliği, refahı ve toplumsal uyumu yeniden tesis etmeye çalıştığı bir dönemde, İsrail'in askeri faaliyetleri bu çabaları doğrudan engelliyor. Bu tür saldırılar derhal durdurulmalı." diye konuştu.

Yıldız, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırılarını eleştirerek, "Bu eylemler, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlalidir. Bu (eylemler) sivilleri tehlikeye atıyor ve bölgesel istikrarı baltalıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, "başka bir ülkenin topraklarının işgaline dayalı kalıcı bir güvenlik inşa edilemeyeceğini" kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, Türkiye'nin Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik diplomatik çabaları desteklemeye devam edeceğini söyleyerek, İsrail'i uluslararası hukuka ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına uymaya çağırdı.

-Karar, İsrail'e Suriye'den çekilmesi çağrısı yapıyor

BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar, İsrail'in Suriye Golan bölgesini işgalini ve fiili ilhakını yasa dışı ve Güvenlik Konseyi'nin 1981'de aldığı 497 sayılı kararına aykırı ilan ediyor.

İsrail'in, Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararına bugüne kadar uymadığı beyan edilen kararda, "(Karar) Suriye Golan'ının devam eden işgali ve fiili ilhakının, bölgede adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşmanın önünde bir engel teşkil ettiğini bir kez daha tespit eder." deniliyor.

Kararda, İsrail'e, Suriye ve Lübnan hatlarında müzakereleri yeniden başlatmaya ve önceki anlaşmalarda varılan taahhütlere saygı gösterme çağrısı yapılarak, İsrail'den, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması amacıyla işgal altındaki tüm Suriye Golan bölgesinden 4 Haziran 1967 sınırına kadar çekilmesi bir kez daha talep ediliyor.

BM Genel Kurul kararlarının bağlayıcılığı bulunmuyor ancak dünya kamuoyunun görüşünü yansıtması bakımından önemi görülüyor.