BM Genel Kurulu, İsrail'in Filistin topraklarından çekilmesi için karar aldı

- BM Genel Kurulu, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesi istenen kararı kabul etti

NEW YORK - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "işgal altındaki Doğu Kudüs ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanındaki yasa dışı İsrail eylemleri" başlıklı acil özel oturum düzenlendi. Oturumda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığını 12 ay içinde sonlandırması talep edilen karar tasarısı oylama sunuldu. Tasarı, 14'e karşı 124 oy ile kabul edildi. 43 ülke çekimser kaldı. Kabul edilen tasarıda, İsrail'in daha fazla gecikmeden işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını sonlandırması ve karar kabul edildikten sonraki 12 ay içinde Filistin topraklarından çekilmesi talep edildi. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı kararları doğrultusunda uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yasal yükümlülüklerini gecikmeden yerine getirmesi, bunun yanı sıra tüm yeni yerleşim faaliyetlerini derhal durdurması, tüm yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarından tahliye edilmesi istendi.