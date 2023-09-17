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BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabulünde, Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin...

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BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabulünde, Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabulünde, Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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