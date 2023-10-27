Ürdün: BM Genel Kurulu kararı, Filistinlilerin öldürülmesine karşı açık bir duruş

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan "Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararının, "Filistinlilerin öldürülmesine ve savaş suçlarına karşı açık bir duruş" olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan " Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararının, "Filistinlilerin öldürülmesine ve savaş suçlarına karşı açık bir duruş" olduğunu belirtti.

Safedi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Kurulu'nda alınan Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulması" kararından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bakan Safedi, "Ürdün'ün Arap ülkeleri adına sunduğu karar tasarısının kabul edilmesi, İsrail'in savaşına, Filistinlilerin öldürülmesine ve savaş suçlarına karşı açık bir duruş teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

"BM Genel Kurulu bugün adaletten yana konuştu." değerlendirmesini yapan Safedi, Gazze'deki felaket sona erene kadar çalışma vurgusu yaptı.

Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylanmıştı.

Karar, 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edilmişti.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.